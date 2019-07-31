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رقم الخبر: 259903 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 14:55 الاقسام: رياضة  
أزارينكا تهزم تان وتواجه اختبارا صينيا
في بطولة سان هوسيه للتنس ..

أزارينكا تهزم تان وتواجه اختبارا صينيا

تفوقت فيكتوريا أزارينكا المصنفة الأولى عالميا سابقا على هارموني تان الصاعدة من التصفيات 6-2 و6-4 لتبلغ الدور الثاني في بطولة سان هوسيه للتنس يوم الثلاثاء.

واستغلت لاعبة روسيا البيضاء سبع فرص من 12 فرصة لكسر الإرسال لتبلغ الدور الثاني حيث ستخوض مواجهة قوية مع الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة الخامسة.

وخرجت الأمريكية دانييلي كولينز بانتصار صعب 6-4 و5-7 و6-2 على الصينية تشانغ شواي في يوم مشمس في جامعة سان هوسيه.

وقالت اللاعبة الفائزة البالغ عمرها 25 عاما إن حالتها البدنية صنعت الفارق.

وأضافت كولينز "أعتقد أني أديت عملا بدنيا رائعا. عملت كثيرا على تحسين لياقتي في الأسابيع الأخيرة بعد ويمبلدون".

وتابعت "تدربت بقوة في الأسابيع الأخيرة وأعتقد أني حصدت ثمار ذلك".

وستلعب كولينز في المباراة المقبلة مع تشينغ سايساي بعدما فازت اللاعبة الصينية 6-3 و6-1 على البريطانية هيذر واطسون بالدور الأول.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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