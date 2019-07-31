قال حركة المقاومة الاسلامية حماس: " إن مجزرة الهدم إنذار بقرب هدم كينونة الاحتلال، وسيدفع هذا المحتل ثمن تغوله على القدس أرضاً ومقدسات، وأن الهجمة المجرمة من هذا المحتل ما زالت مستمرة، والاحتلال يستعد لتنفيذ عملية هدم جديدة في واد الحمص؛ فعلى كل قطاعات الشعب الفلسطيني أن يقوموا بدورهم في مؤازرة أصحاب البيوت.

ودعت الحركة في بيان لها جميع الجهات المعنية بنقل الملف وإثارته في المحافل الدولية، وفضح الإجرام الصهيوني وحقيقته العنصرية الاستئصالية التطهيرية. وأشارت حماس إلى أن مخطط الاحتلال التهويدي الذي استهدف به القدس منذ بدايات احتلاله لفلسطين، مخطط جعل كل ما في القدس هدفاً من شجرٍ وحجرٍ وبشر.

وأوضحت الحركة أن شراهة المحتل ووحشيته زادت في هذه الأيام؛ إذ ينتهز الاحتلال فرصة وجود أكثر من سبب، هيأت له الأرض لهذه الوحشية، فمن دعم منقطع النظير من قبل الإدارة الأمريكية إلى صمت دولي مطبق وجري عدد من الدول العربية نحو التطبيع مع هذا المحتل، الأمر الذي أغراه بارتكاب أكبر مجزرة بحق البيوت في واد الحمص في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس منذ احتلالها، وها هو يستمر في استهداف قرية العيسوية هدماً وتهجيراً لأهلها.

وأبرقت الحركة في بيانها، بالتحية والشكر والفخر لأهل القدس شيباً وشباناً، رجالاً ونساءً على ما يقومون به من دور عظيم في الثبات على الأرض، وصدّ هجمة التهويد رغم تغول الاحتلال وعدوانه.