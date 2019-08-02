علق أسطورة مانشستر يونايتد، تيدي شيرنجهام، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وأكد شيرنجهام أنه من الأفضل لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا.

وكان مينو رايولا وكيل بوجبا، قد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبة موكله في الرحيل، وخوض "تحد جديد".

وقال شيرنجهام في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجة من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد"، وأضاف: "من الأفضل للجميع أن يرحل".

وتابع: "إذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم، أيًا كان الثمن".

وأتم: "أنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".