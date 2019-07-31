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رقم الخبر: 259898 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 14:55 الاقسام: رياضة  
مجلس الملاكمة العالمي يجرد ديليان وايت من لقبه

مجلس الملاكمة العالمي يجرد ديليان وايت من لقبه

أعلن مجلس الملاكمة العالمي الثلاثاء، أنه أوقف ديليان وايت، بشكل مؤقت عن خوض النزال الإجباري أمام ديونتاي وايلدر على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، لأن الملاكم البريطاني سقط في اختبار للمنشطات.

ولم تعلق الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، على التقارير الإعلامية، بأن وايت سقط في اختبار للمنشطات قبل النزال أمام الكولومبي أوسكار ريفاس في لندن، في 20 يوليو/ تموز الماضي.

وقال مجلس الملاكمة العالمي في بيان بموقعه على الإنترنت إن العينة الأولى للملاكم وايت "أسفرت عن نتيجة عكسية".

وأضاف "في ضوء هذه النتيجة وفي انتظار نتيجة التحقيق.. قرر مجلس الملاكمة العالمي إلغاء اعترافه بشكل مبدئي بأن ديليان وايت هو بطل العالم المؤقت لمجلس الملاكمة العالمي"، وأكد مجلس الملاكمة أنه تم إبلاغ وايت (31 عاما) وفريقه بالقرار.

وكان وايت فاز بالنقاط في النزال السابق أمام ريفاس ليصبح المنافس الإجباري للأمريكي وايلدر.

وخضع الملاكم البريطاني لإيقاف لمدة عامين في الفترة 2012-2014 بعد السقوط في اختبار للمنشطات وربما يواجه الإيقاف 8 سنوات لو تأكد تعاطيه المنشطات.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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