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رقم الخبر: 259897 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 14:55 الاقسام: رياضة  
العراق يتفوق على لبنان في افتتاح بطولة غرب آسيا
وفلسطين تبدأ مشوارها بالفوز ..

العراق يتفوق على لبنان في افتتاح بطولة غرب آسيا

افتتح المنتخب العراقي مشواره ببطولة غرب آسيا التاسعة، بالفوز على نظيره اللبناني بهدف دون رد، على ستاد كربلاء الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

الهدف جاء في الدقيقة (58) من المباراة بمتابعة ذكية من اللاعب حسين علي، ليكون كافيا للمنتخب العراقي لحصد النقاط الثلاث.

هذا وتغلب المنتخب الفلسطيني في المباراة الثانية من البطولة والتي اقيمت على نفس الملعب على المنتخب اليمني بهدف نظيف.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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