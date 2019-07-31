وفلسطين تبدأ مشوارها بالفوز .. العراق يتفوق على لبنان في افتتاح بطولة غرب آسيا افتتح المنتخب العراقي مشواره ببطولة غرب آسيا التاسعة، بالفوز على نظيره اللبناني بهدف دون رد، على ستاد كربلاء الدولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.