  • الجمعة ٣٠ ذی قعده ١٤٤٠
  • الجمعة , أغسطس 02, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 259895 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 14:26 الاقسام: سياسة  
تأجيل محاكمة البشير إلى 17 أغسطس

تأجيل محاكمة البشير إلى 17 أغسطس

أعلنت محكمة سودانية الأربعاء تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى 17 من الشهر المقبل لتخلفه عن الحضور.

وافاد قاضي محكمة الفساد والتحقيقات المالية عن تأجيل الجلسة إلى 17 أغسطس/اب المقبل.

من جهته، قال رئيس "هيئة الدفاع عن البشير" أحمد إبراهيم الطاهر أن "التأجيل تم بسبب عدم حضور البشير إلى مقر المحكمة لدواع أمنية".

وأوضح الطاهر أن "هناك تهمة واحدة موجهة ضد البشير، هي عبارة عن أموال وجدت في مقر الضيافة، وهي منحة من إحدى الدول غير مدرجة في الميزانية".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/6759 sec