أعلنت محكمة سودانية الأربعاء تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى 17 من الشهر المقبل لتخلفه عن الحضور.

وافاد قاضي محكمة الفساد والتحقيقات المالية عن تأجيل الجلسة إلى 17 أغسطس/اب المقبل.

من جهته، قال رئيس "هيئة الدفاع عن البشير" أحمد إبراهيم الطاهر أن "التأجيل تم بسبب عدم حضور البشير إلى مقر المحكمة لدواع أمنية".

وأوضح الطاهر أن "هناك تهمة واحدة موجهة ضد البشير، هي عبارة عن أموال وجدت في مقر الضيافة، وهي منحة من إحدى الدول غير مدرجة في الميزانية".