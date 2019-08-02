آية الله جنتي يطالب المنظمات الدولية بمراقبة تصرفات السعودية في اليمن اشار امين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي الى التصرفات السعودية في اليمن، مؤكدا على ضرورة انهاء العدوان، مطالبا المنظمات الدولية مراقبة تصرفات السعودية هناك.