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|رقم الخبر: 259894
|تاريخ النشر: تموز 31, 2019
|الوقت: 14:15
|الاقسام: سياسة
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آية الله جنتي يطالب المنظمات الدولية بمراقبة تصرفات السعودية في اليمن
اشار امين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي الى التصرفات السعودية في اليمن، مؤكدا على ضرورة انهاء العدوان، مطالبا المنظمات الدولية مراقبة تصرفات السعودية هناك.
واشار آية الله جنتي خلال جلسة مجلس صيانة الدستور اليوم الاربعاء الى جرائم السعودية في اليمن وقال: يتعرض الشعب اليمني لجرائم حكام السعودية، مؤكدا على ضرورة انهاء العدوان عليها فورا .
وطالب المنظمات الدولية المستقلة التحقيق في تلك الجرائم.
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