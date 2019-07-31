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رقم الخبر: 259891 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 13:43 الاقسام: سياسة  
وزير الدفاع يؤكد اجراء الاختبارات الصاروخية بصورة منتظمة

وزير الدفاع يؤكد اجراء الاختبارات الصاروخية بصورة منتظمة

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد حاتمي، ان القوات المسلحة، تجري اختباراتها الصاروخية بصورة منتظمة.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة، حول الانباء الواردة بشان الاختبار الصاروخي، قال العميد حاتمي، ان البرامج البحثية للقوات المسلحة يجري اعدادها وتنفيذها كل عام في مواعيدها المحددة.

واضاف، ان هذه الامور طبيعية في العالم كله وان جرى التركيز الاعلامي على بعض هذه القضايا فانهم يسعون لتحقيق مآرب خاصة لهم من وراء ذلك الا ان القوات المسلحة تنفذ برامجها ومنها الاختبارات الصاروخية بصورة منتظمة تماما.

وعلق وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية على نبأ اقامة مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا، قائلا، ان روسيا دولة صديقة لنا ولكن لم يتقرر شيء بهذا الصدد لغاية الان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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