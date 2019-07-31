|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 259888
|تاريخ النشر: تموز 31, 2019
|الوقت: 12:20
|الاقسام: سياسة
|
مجموعة القطع البحرية للجیش ترسو في باکو
رست مجموعة السفن الحربیة في المنطقة الرابعة وأسطول الشمال التابعة للقوة البحریة للجیش في العاصمة الأذربیجانیة باکو للمشارکة في مسابقات «کأس البحر 2019 » وذلك للمرة الثالثة علی التوالي.
وتتضمن مجموعة السفن الحربیة للجیش مدمرة "بیکان" (السهم)القاذفة للصواریخ و مدمرة "جوشن" (الدرع).
وتجری مسابقات في غضون الفترة من 5 الی 15 أغسطس في سیاق ضمان أمن بحر قزوین وذلك بمشارکة مجموعة الأساطیل لأربع دول مطلة علی البحر وهي إيران وروسیا وکازاخستان وأذربیجان في المیاه الساحلیة لهذا البلد.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر