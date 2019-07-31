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رقم الخبر: 259888 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 12:20 الاقسام: سياسة  
مجموعة القطع البحرية للجیش ترسو في باکو

مجموعة القطع البحرية للجیش ترسو في باکو

رست مجموعة السفن الحربیة في المنطقة الرابعة وأسطول الشمال التابعة للقوة البحریة للجیش في العاصمة الأذربیجانیة باکو للمشارکة في مسابقات «کأس البحر 2019 » وذلك للمرة الثالثة علی التوالي.

وتتضمن مجموعة السفن الحربیة للجیش مدمرة "بیکان" (السهم)القاذفة للصواریخ و مدمرة "جوشن" (الدرع).

وتجری مسابقات في غضون الفترة من 5 الی 15 أغسطس في سیاق ضمان أمن بحر قزوین وذلك بمشارکة مجموعة الأساطیل لأربع دول مطلة علی البحر وهي إيران وروسیا وکازاخستان وأذربیجان في المیاه الساحلیة لهذا البلد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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