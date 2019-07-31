مجموعة القطع البحرية للجیش ترسو في باکو رست مجموعة السفن الحربیة في المنطقة الرابعة وأسطول الشمال التابعة للقوة البحریة للجیش في العاصمة الأذربیجانیة باکو للمشارکة في مسابقات «کأس البحر 2019 » وذلك للمرة الثالثة علی التوالي.