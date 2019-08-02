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رقم الخبر: 259885 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 11:59 الاقسام: سياسة  
تجمع علماء المسلمين يدعو إلى وقفة عربية موحدة ضد «صفقة القرن»

تجمع علماء المسلمين يدعو إلى وقفة عربية موحدة ضد «صفقة القرن»

دعا تجمع العلماء المسلمين إلى وقفة عربية موحدة ضد ما تسمى "صفقة القرن" مشيراً إلى أن امريكا وبعض الأنظمة العربية الرجعية يحاولون فرض هذه الصفقة للتخلي عن القضية الفلسطينية والقضاء عليها كلياً.

وأكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان في بيان له أن سورية انتصرت في الحرب التي شنت عليها بفضل صمود شعبها وجيشها وقيادتها ودعم حلفائها.

وأوضح التجمع في بيان اليوم أن صمود سورية وتضحيات جيشها تبشر بقرب نهاية الحرب الكونية التي تشن عليها مؤكداً فشل المخططات الأمريكية في تحقيق أي من أهدافها.

كما أدان تجمع العلماء المسلمين المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي في سوق شعبي بمديرية قطابر في محافظة صعدة اليمنية وأدت إلى استشهاد 14 شخصاً بينهم أطفال وإصابة العشرات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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