ودع آيندهوفن تصفيات دوري أبطال أوروبا من الدور الثاني، عقب خسارته 2-1 أمام مستضيفه بازل السويسري، الذي تأهل بفارق هدف خارج الأرض الثلاثاء.

وضرب سيلتيك، الفائز بالبطولة الأوروبية عام 1967، موعدا مع كلوج الروماني في الدور المقبل عقب فوزه 2-صفر على أرض نومي كليو، ليفوز 7-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على حساب بطل إستونيا.

وفاز آيندهوفن في مباراة الذهاب 3-2 لكنه تأخر بهدف بعد ثماني دقائق إثر تسديدة من مدافع بازل إراي جومارت، وأدرك بروما التعادل لآيندهوفن بضربة رأس منتصف الشوط الأول.

وأهدر الضيوف العديد من الفرص لحسم التأهل لكن عقابهم المهاجم الهولندي ريكي فان فولفسفينكل عندما سجل هدف التقدم لبازل في الدقيقة 68 بتسديدة من مدى قريب.

ومنح هدف ألكسندر كولينيتس بالخطأ في مرماه سيلتيك التقدم مبكرا قبل أن يكلل الجناح الأوكراني ماريان شفيد مشاركته الأولى مع بطل إسكتلندا بهدف رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وسيخوض سيلتيك مواجهة صعبة أمام كلوج، الذي حسم التأهل بالفوز 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، على مكابي تل أبيب، عقب التعادل 2-2 في مباراة العودة.

وفي باقي المباريات تأهل أبويل نيقوسيا القبرصي على حساب سوتيسكا نيكفيتش من الجبل الأسود، وأولمبياكوس اليوناني بعد فوزه 4-صفر في مباراتي الذهاب والعودة على فيكتوريا بلزن التشيكي.

وأكمل دينامو زغرب فوزه 5-صفر في مباراتي الذهاب والعودة على سابورتالو من جورجيا.