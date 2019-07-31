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رقم الخبر: 259882 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 11:44 الاقسام: رياضة  
بايرن يسحق فنربخشه ويواجه توتنهام في نهائي كأس أودي

بايرن يسحق فنربخشه ويواجه توتنهام في نهائي كأس أودي

اكتسح بايرن ميونخ ضيفه فنربخشه بسداسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء في نصف نهائي بطولة (كأس أودي) الودية، التي يحتضنها الفريق البافاري.

وعلى ملعب (أليانز أرينا)، وضح التفوق التام لأصحاب الضيافة منذ البداية، حيث انتهت الـ45 دقيقة الأولى بخماسية نظيفة.

حملت الأهداف توقيع كل من ريناتو سانشيز (ق22) وليون جوريتسكا (ق28) وتوماس مولر، ثنائية في الدقيقتين 31 و44 (ركلة جزاء)، وكينجسلي كومان (ق40).

وفي الشوط الثاني أكمل النجم مولر ثلاثيته "الهاتريك" في الدقيقة 58، فيما تكفل ماكس كروس بتسجيل هدف الشرف للفريق التركي في الدقيقة 64.

وبهذا الانتصار الكبير يلحق البايرن في نهائي البطولة بتوتنهام الذي فاز على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد، في وقت سابق.

ويحتفظ بايرن بصدارة المتوجين بالكأس الودية التي انطلقت نسختها الأولى في 2009 وتقام كل عامين برصيد 4 ألقاب.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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