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رقم الخبر: 259881 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 11:44 الاقسام: رياضة  
الايرانية "زهرا برناكي" تتقلد الميدالية الفضية في بطولة جاكرتا للالعاب الاسيوية
لذوي الاحتياجات الخاصة ..

الايرانية "زهرا برناكي" تتقلد الميدالية الفضية في بطولة جاكرتا للالعاب الاسيوية

حصلت الرياضية الايرانية "زهرا برناكي" الميدالية الفضية في بطولة جاكارتا للالعاب الآسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قسم العلاقات العامة لاتحاد العاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أن اللجنة الآسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة اعلنت عن ايجابية نتائج الفحوصات الخاصة بالمنشطات للرياضيين الاوزبكستانيين المشاركين في بطولة جاكرتا للالعاب الاسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة ومن هذا المنطلق تم منح الميداية الفضية لألعاب القوى للرياضية الايرانية "زهرا برناكي".

 
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مصدر الخبر: مهر للانباء
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