وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قسم العلاقات العامة لاتحاد العاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أن اللجنة الآسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة اعلنت عن ايجابية نتائج الفحوصات الخاصة بالمنشطات للرياضيين الاوزبكستانيين المشاركين في بطولة جاكرتا للالعاب الاسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة ومن هذا المنطلق تم منح الميداية الفضية لألعاب القوى للرياضية الايرانية "زهرا برناكي".