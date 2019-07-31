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|رقم الخبر: 259880
|تاريخ النشر: تموز 31, 2019
|الوقت: 11:44
|الاقسام: رياضة
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قائد المنتخب الايراني للكرة الطائرة ينضم الى "بايك موتور" الصيني
سليعب قائد المنتخب الايراني للكرة الطائرة "سعيد معروف" في الدوري الصيني خلال الموسم الجديد لمسابقات الكرة الطائرة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الذي لعب لفريق "سيه نا" الايطالي في دوري الدرجة الاولى خلال الموسم الماضي سينضم الى "بايك موتور" الصيني في الموسم القادم.
يذكر ان فريق "بايك موتور" يعتبر من اقوى الفرقاء في الدوري الصيني للكرة الطائرة.
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