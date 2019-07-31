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رقم الخبر: 259879 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 11:44 الاقسام: رياضة  
ذهبيتان وفضية واحدة حصاد ناشئة ايران في بطولة العالم للمصارعة الحرة
في منافسات الیوم الاول...

ذهبيتان وفضية واحدة حصاد ناشئة ايران في بطولة العالم للمصارعة الحرة

حصد ناشئة ايران ميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة في بطولة العالم للمصارعة الحرة للناشئين الجارية في بلغاريا.

وضمن نزالات الاوزان الخمسة الاولى؛ تقلد الذهبية كل من رحمان عموزاد خليلي (48 كغم) وامير حسين فيروزبور (80 كغم) فيما نال الفضية مهدي ويسي (55 كغم).

ففي وزن 48 كغم تغلب رحمان عموزاد خليلي في النزال النهائي على الاوزبكي كامران بك كاداموف بنتيجة 4-4 .

وفي وزن 80 كغم فاز امير حسين فيروزبور في النهائي على الروسي ارسلان باغايوف بنتيجة 8-1 .

وفي وزن 55 كغم خسر مهدي ويسي في النهائي امام الاوزبكي اميد جان جلال اوف بنتيجة 3-1 .

اما في وزن 65 كغم فقد حل امير حسين متقي في المركز الثامن فيما حل سالار حبيبي في وزن 110 كغم في المركز الخامس.

ولغاية الان تتصدر ايران الترتيب برصيد 86 نقطة وتاتي روسيا في المرتبة الثانية برصيد 65 نقطة ومن ثم الهند برصيد 60 نقطة.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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