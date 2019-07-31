واضاف الادميرال سليمي بناه امن المياه مهما جدا بالنسبة للقضايا الاقتصادية والاستراتيجية وان الدول التي تبذل جهودا في الحفاظ على الممرات الدولية ستكون لها تاثير مميز في استقرار الامن والسلام العالمي.

واعتبر نائب قائد القوات البحرية للجيش ايجاد ممر بحري آمن مهم وضروري للتجارة العالمية وقال : ان التعاون الروسي الايراني عزز الامن في المياه الاقليمية والدولية.