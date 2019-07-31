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|رقم الخبر: 259877
|تاريخ النشر: تموز 31, 2019
|الوقت: 11:08
|الاقسام: سياسة
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نائب قائد القوات البحرية للجيش: التعاون مع روسيا جعل المياه الدولية اكثر أمانا
اعتبر نائب قائد القوات البحرية للجيش لشؤون التعليم الادميرال «برویز سلیمی بناه» التعاون الايراني الروسي في قضايا المياه الدولية جعلها اكثر أمانا.
واضاف الادميرال سليمي بناه امن المياه مهما جدا بالنسبة للقضايا الاقتصادية والاستراتيجية وان الدول التي تبذل جهودا في الحفاظ على الممرات الدولية ستكون لها تاثير مميز في استقرار الامن والسلام العالمي.
واعتبر نائب قائد القوات البحرية للجيش ايجاد ممر بحري آمن مهم وضروري للتجارة العالمية وقال : ان التعاون الروسي الايراني عزز الامن في المياه الاقليمية والدولية.
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