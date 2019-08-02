قال المدير العام لجمارك جمهورية أفغانستان الإسلامية، إن بلاده تستخدم ميناء جابهار ومنطقة جابهار الحرة لتصدير وترانزيت بضائعها حتى تتمكن من إقامة علاقة تجارية مع العالم.

وقال أحمد رشاد بوبل يوم أمس الثلاثاء في اجتماع مع رجال الأعمال الأفغان في منطقة جابهار الحرة، انه سيتم حل ومعالجة مختلف القضايا والحواجز الاستثمارية والمشاكل التي تواجه شاحنات الشحن والنقل في أقرب وقت ممكن.

وأكد على استخدام المنشآت والمعدات في ميناء جابهار من قبل رجال الأعمال الأفغان، مضيفا أنه يجب توفير التسهيلات وازالة العقبات لترانزيت وتصدير البضائع.

من جانبه قال نائب محافظ سيستان وبلوجستان ( جنوب شرق ايران ) للشؤون الاقتصادية، ان تطوير العلاقات التجارية يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.

وأضاف علي رضا نورا، انه يجب بحث الصادرات والواردات واحتياجات إيران وأفغانستان في منطقة سيستان وبلوجستان، بحيث يمكن للمستثمرين العمل بسهولة أكبر.

وصرح، ان جابهار تتمتع بأفضل الظروف للتنمية والاستثمار وان اعفائها من الحظر وفر أفضل فرصة لتطوير الأعمال.

كما أعلن نائب محافظ سيستان وبلوجستان وحاكم مدينة جابهار، ان جميع الفرص متاحة لرجال الأعمال الأفغان للاستثمار في منطقة جابهار الحرة وميناء جابهار.

واضاف رحمدل بامري، ان جابهار تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية ومتصلة بمياه المحيط عن طريق البحر، وينبغي لأفغانستان اغتنام هذه الفرصة.

وأشار إلى وجود 160 شركة افغانية في جابهار، مضيفا أنه من خلال ربط طريق جابهار الترانزيتي بميلك، واكمال البنية التحتية للسكك الحديدية والجوية والموانئ في المنطقة ستصبح جابهار مركزا تجاريا واقتصاديا مهما في المنطقة.