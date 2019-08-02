وقع وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الاربعاء بمقر سفارة تونس في طهران، على سجل التعازي بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (92 عاما)، في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس يوم الخميس الماضي 25 يوليو، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقاد السبسي، تونس منذ كانون الأول/ديسمبر 2014، وتنتهي ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وشغل السبسي مناصب سياسية في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بينها وزيرا للداخلية (1965 - 1969) والدفاع (1969 - 1970) والخارجية (1981 - 1986).