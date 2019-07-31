احرزت لاعبة الجودو الناشئة الايرانية "مريم بربط" الميدالية الفضية في فئة الناشئات، خلال بطولة اسيا واوقيانيا للجودو المقامة حاليا في جمهورية الصين الشعبية؛ لتخلد اسمها في تاريخ رياضة الجودو داخل البلاد.

ولم تنجح مريم بربط في التغلب على منافستها الكازاخية خلال المباراة النهائية، لتحصل بالنهاية على الميدالية الفضية لهذه المنافسات.

علما ان اللاعبة بربط سجلت انجازا تاريخيا باحرازها على هذه الميدالية الفضية، لكونها الاولى بين لاعبات الجودو الايرانيات التي تأهلت الى مرحلة التصفيات النهائية في منافسات كأس أسيا واوقيانيا للجودو الحالية في الصين.