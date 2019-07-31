  • الأربعاء ٢٨ ذی قعده ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 31, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 259872 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 10:44 الاقسام: رياضة  
فتاة ايرانية تخلّد اسمها في تاريخ رياضة الجودو بعد احرازها فضية آسيا واوقيانيا

فتاة ايرانية تخلّد اسمها في تاريخ رياضة الجودو بعد احرازها فضية آسيا واوقيانيا

احرزت لاعبة الجودو الناشئة الايرانية "مريم بربط" الميدالية الفضية في فئة الناشئات، خلال بطولة اسيا واوقيانيا للجودو المقامة حاليا في جمهورية الصين الشعبية؛ لتخلد اسمها في تاريخ رياضة الجودو داخل البلاد.

ولم تنجح مريم بربط في التغلب على منافستها الكازاخية خلال المباراة النهائية، لتحصل بالنهاية على الميدالية الفضية لهذه المنافسات.

علما ان اللاعبة بربط سجلت انجازا تاريخيا باحرازها على هذه الميدالية الفضية، لكونها الاولى بين لاعبات الجودو الايرانيات التي تأهلت الى مرحلة التصفيات النهائية في منافسات كأس أسيا واوقيانيا للجودو الحالية في الصين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 9/8998 sec