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|رقم الخبر: 259871
|تاريخ النشر: تموز 31, 2019
|الوقت: 10:43
|الاقسام: سياسة
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إيران تسمح للصينيين بدخول أراضيها من دون تأشيرة
أعلنت السفارة الصينية في إيران، أن طهران قررت من جانب واحد اعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول، وكذلك لسكان منطقتي هونغ كونغ وماكاو الصينيتين.
وجاء في بيان صدر عن السفارة: "وفق المعلومات الرسمية الصادرة عن الجانب الإيراني يحق لأصحاب جوازات السفر الصينية والمنطقتين الإداريتين الخاصتين هونغ كونغ وماكاو، أن يزوروا إيران في إطار العمل والسياحة بدون تأشيرات. كما يمكنهم الإقامة في الأراضي الإيرانية 21 يوما كحد أقصى بعد دخولها".
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