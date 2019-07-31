إيران تسمح للصينيين بدخول أراضيها من دون تأشيرة أعلنت السفارة الصينية في إيران، أن طهران قررت من جانب واحد اعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول، وكذلك لسكان منطقتي هونغ كونغ وماكاو الصينيتين.