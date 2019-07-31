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رقم الخبر: 259870 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 10:40 الاقسام: سياسة  
ظريف: اميركا منيت بأفدح هزيمة لها في المنطقة

ظريف: اميركا منيت بأفدح هزيمة لها في المنطقة

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان اميركا منيت بافدح هزيمة لها في المنطقة رغم انفاقها 7 تريليونات دولار واراقتها انهارا من الدماء.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف في الرد على تصريح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي قال "ان ايران لم تربح حربا واحدة لكنها لم تخسر ايضا اي مفاوضات": انه و"على مدار آلاف السنين، صمدت إيران أمام كل المعتدين. بينما أنفقت الولايات المتحدة 7 تريليونات دولار وأراقت أنهارا من الدماء في منطقتنا في ما كان أكبر هزيمة لها منذ حرب فيتنام".

وتابع الوزير مخاطبا ترامب: "اترك التاريخ المزيف لفريق "ب" وعطشهم الدائم للحروب"، (القصد من فريق ب هو مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، ورئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي العهد في الامارات، محمد بن زايد).

وختم ظريف تغريدته بالقول: "الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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