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رقم الخبر: 259868 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 10:46 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وزير الاتصالات يعلن إنتهاء الإختبار النهائي للقمر الصناعي "ناهيد 1"

وزير الاتصالات يعلن إنتهاء الإختبار النهائي للقمر الصناعي "ناهيد 1"

اعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي عن انتهاء الاختبار النهائي للقمر الصناعي للاتصالات "ناهيد 1".
وكتب آذري جهرمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انتهى الاختبار النهائي للقمر الصناعي للاتصالات "ناهيد 1". التوقف ممنوع في طريق التقدم.
واضاف: انتهى الاختبار النهائي لهذا القمر الصناعي للاتصالات. جميل؛ أليس كذلك ؟ .
وفي وقت سابق اعلن رئيس مركز الابحاث الفضائية الايرانية حسين صميمي بشان مسيرة تسليم القمر الصناعي "ناهيد 1" : لقد بقيت خطوة واحدة فقط لتسليم هذا القمر الصناعي للمحطة الارضية.
واضاف، ان عملية اكمال مشروع القمر الصناعي "ناهيد 1" سيتم الانتهاء منها ومن ثم سيسلم للجهات المعنية لاطلاقه ووضعه في المدار.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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