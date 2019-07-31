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رقم الخبر: 259866 تاريخ النشر: تموز 31, 2019 الوقت: 10:44 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول سلوفيني يعلن استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي مع ايران

مسؤول سلوفيني يعلن استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي مع ايران

اكد رئيس المجلس الوطني السلوفيني الويز كوشتسا بان القيود لن تمنع من التعاون مع ايران ، معلنا استعداد بلاده للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية معها.
وخلال لقائه السفير الايراني في ليوبليانا في ليوبليانا امس الثلاثاء، اشار كوشتسا الى الظروف الحساسة الراهنة في المنطقة وقال، اننا نسعى للمساعدة في الحفاظ على السلام وتعزيز التعاون بين الشعوب.
واشار الى طاقات التعاون بين البلدين ومنها السياحة وصنع قطع غيار السيارات واضاف، اننا على استعداد للتعاون مع ايران في المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه قدم السفير الايراني خلال اللقاء شرحا عن مواقف ووجهات نظر ايران حول الاتفاق النووي واسباب تجميد بعض التعهدات الطوعية في اطار الاتفاق اثر ضبط النفس لمدة عام ازاء عدم تنفيذ الاطراف الاخرى لتعهداتها واجراءات وقرارات اميركا الاحادية والمتهورة واعادتها فرض الحظر باقسى اشكاله ضد ايران.
واشار شفيعي الى احتمال توسع نطاق التداعيات السلبية لاي تصعيد للتوتر في المنطقة الى سائر المناطق والدول وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى حقيقة وراء حل القضايا والتحديات عبر الحوار.
ولفت الى المصالح المتبادلة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين داعيا الى تشجيع وحث الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة في سلوفينيا للدخول في مجال التعاون وعدم حرمان نفسها من منافع التجارة مع ايران.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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