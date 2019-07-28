قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قتل أو أصاب 729 طفلاً يمنياً خلال العام 2018، فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال.

وفي تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي الجمعة ذكر غوتيرش أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014 على الرغم من عدم إدراج أي طرف في القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة، وفق ما ذكرت رويترز.

ولا يفرض التقرير إجراءات ضد الأطراف التي يتم إدراجها في القائمة السوداء، لكنه يفضح أطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال، حيث أدرج التحالف ضمن القائمة السوداء للعام الثالث على التوالي.

ويعد التقرير محل جدال منذ فترة طويلة حيث يقول دبلوماسيون إن كلاً من السعودية و"إسرائيل" مارستا ضغوطاً في السنوات الأخيرة في محاولة لعدم إدراجها في القائمة السوداء.

من جهتها انتقدت السعودية التقرير واعتبرته مبالغاً فيه.

يذكر أن التحالف السعودي أضيف على القائمة السوداء لفترة وجيزة في 2016 ثم استبعده بان كي مون حتى إجراء مراجعة، لكنه اتهم في ذلك الوقت السعودية بممارسة ضغوط "غير مقبولة" ولا مبرر لها بعد أن قالت مصادر "لرويترز" إن الرياض هددت بقطع بعض تمويل الأمم المتحدة. في حين نفت السعودية أنها هددت بان كي مون.

منظمة "سايف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) البريطانية غير الحكومية طالبت في تقرير لها في أيار/ مايو 2018 بحقوق أطفال اليمن، وقالت إن أكثر من 2/1 بليون طفل في العالم، أي أكثر من نصف أطفال العالم، مُهدّدون بالحروب أو الفقر المُدقِع أو التمييز الجندري.

منظمة اليونيسيف قالت إن أم واحدة وستة مواليد يموتون كلّ ساعتين في اليمن.

كذلك لا يزال أطفال فلسطين يواجهون ألة القمع الإسرئيلية المتواصلة بحقه من قِبَل الاحتلال، في الوقت الذي تتوانى فيه منظّمات حقوق الإنسان، بالوقوف على عملها الأساسي وهو حماية الطفل الفلسطيني من هذه الانتهاكات.

ميدانياً استشهد مواطن وجرح 5 آخرون، السبت، بقصف مدفعي لقوى العدوان استهدف مدينة الحديدة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار في المحافظة.

وأكد مصدر محلي سقوط شهيد و5 جرحى من المواطنين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على شارع موسى بمديرية الميناء بالحديدة.

وكانت قد أُصيبت امرأة بجروح بليغة، مساء الجمعة، إثر قصف الغزاة والمرتزقة بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة منازل ومزارع المواطنين في مديرية التحيتا بالحديدة.

ويواصل الغزاة ومرتزقتهم في محافظة الحديدة يومياً خرق اتفاق وقف إطلاق النار ما يتسبب بوقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وأضرار في ممتلكاتهم، في ظل صمت أممي مريب.

من جهة اخرى قتل مجند، مساء الجمعة، برصاص مسلحين في منطقة دار سعد بمدينة عدن المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من العدوان أن مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار على المجند سمير نواز بالقرب من مسجد داوود بدار سعد وأردوه قتيلا على الفور.

وأوضحت المصادر أن القتيل مجند في قوات ما يسمى "الحزام الأمني" التابع للإمارات، مشيرة إلى أنه يعمل في قوات الدعم والإسناد أمن الدائرة الصحية مستشفى الجمهورية.

هذا ونفذ الجيش واللجان الشعبية، خلال اليومين الماضيين، عمليات متنوعة استهدفت مواقع وتجمعات المرتزقة في خب والشعف بالجوف وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد. وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادي وتدمير وإحراق 6 آليات بعمليات مختلفة في جبهات خب والشعف. وكان المجاهدون نفذوا في وقت سابق هجومين على مواقع المرتزقة في معسكر السلان بالمصلوب وجبهة بير سيلان في المتون وأوقعوا فيهم قتلى وجرحى واغتنموا عتاد حربي.