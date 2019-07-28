بدأت، السبت، مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، في جنازة وطنية بحضور عدد من قادة دول العالم.

وشارك في الجنازة عدد من قادة الدول، أبرزهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرتغالي، مارتشيلو ريبلو دي سوزا، وملك إسبانيا فيليب السادس.

ووصل إلى تونس كل من ناصر المحمد الأحمد الصباح صباح، ممثل أمير الكويت، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ومن ليبيا، شارك رئيس حكومة الوفاق، فؤاد السراج، ومن موريتانيا، الشيخ محمد الشيخ سيديا الأمير العام لرئاسة الجمهورية.

ومن مصر، شارك، اللواء محمد عرفان مساعد رئيس الجمهورية، ومن الإمارات الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

أما من السعودية، شارك الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي، والأمير منصور بن متعب وزير الدولة، والأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة.

وكانت رئاسة الجمهورية قد حددت موعد انطلاق الموكب قرابة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بمشاركة رؤساء وممثلين من دول العالم.

وينطلق موكب الجنازة من قصر قرطاج في اتجاه مقبرة الجلاز، على بُعد نحو 25 كيلومترا، حيث يوارى الثرى إلى جانب أفراد من عائلته.

من جهة اخرى كشف حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، الوصية التي تركها والده قبل أيام من وفاته.

وقال حافظ السبسي، إن "والده أوصى التونسيين قبل وفاته بأن يكونوا موحدين، وبأن البلاد أمانة في أعناقهم، مشددا على دعوة التونسيين لرص الصفوف من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، الذي كان للرئيس الراحل دور في إرسائه، وتجنيب تونس سيناريوهات الفوضى والانقلابات".

وعبر نجل الرئيس التونسي الراحل عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد، خصوصا بعد دعوة الرئيس الناخبين قبل وفاته بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص الذي انطلقت بموجبه الأحزاب في تقديم ملفاتها استعدادا لخوض سباق الانتخابات التشريعية.

وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قد قال في وقت سابق، إن وصيته لشباب تونس تركها في كتاب ألفه منذ سنة 2009.

وقال الباجي قايد السبسي حينها "ستجدون في الكتاب وصيتي للشباب.. تعرفوا على وطنكم، فتونس تختلف عن كثير من الدول، وشعبها راق يختلف عن كثير من الشعوب، لا تحيدوا عن النهج الذي اتبعه من سبقنا من مؤسسي الدولة، نريد لبلدنا أن يكون علمه مرفوعا بين الأمم".

وتوفي الرئيس السبسي يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية، عن عمر ناهز 92 سنة، ومن المقرر، أن يوارى جثمانه الثرى اليوم السبت من القصر الرئاسي في قرطاج.