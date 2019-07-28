حددت النيابة العامة السودانية، يوم الأربعاء المقبل، موعدا للجلسة الأولى في محاكمة الرئيس السابق عمر البشير.

ووفقا لصحيفة "الشروق" السودانية، يحاكم البشير في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي و"الثراء الحرام"، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

ولم يستبعد مصدر بهيئة الدفاع اعتراض الهيئة على أي موقع لمحاكمة البشير لا يتناسب مع القضية.

من جانب آخر توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جوبا، صباح السبت، في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، تستغرق يوما واحدا.

ومن المرتقب أن يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري، رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكر ميارديت، لأجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل التطورات الجارية.

وتشمل أجندة الزيارة التي يقوم بها دقلو، لقاءً مع وفد الحركة الشعبية "جناح الحلو" لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية.