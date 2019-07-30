أعلن المشرف على عمليات الحج بشركات المطارات والملاحة الجوية الايرانية، يوم السبت، انه منذ انطلاق الرحلات الجوية للحج وحتى الآن، تم تسيير 245 رحلة جوية من مطارات البلاد نقلت 60 ألفا و303 من الحجاج الايرانيين وكوادر الخدمة الى الديار المقدسة.

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، وفي شرحه لآخر تفاصيل إيفاد حجاج بيت الله الحرام، قال حشمت الله قرباني: حتى الساعات الاخيرة من يوم الجمعة (26 تموز/يوليو 2019) وهو اليوم التاسع عشر لإيفاد الحجاج الى بيت الله الحرام، تم تسيير 181 رحلة طيران من مطارات ايران باستثناء مطار الامام الخميني (رض)، تم خلالها نقل 44 ألفا و499 من الحجاج وكوادر الخدمة الى الديار المقدسة.

وأضاف: ان 17 مطارا نشطت في مجال الرحلات الجوية لنقل الحجاج، ولحد الآن، أنهت 12 مطارا منها عمليات نقل الحجاج الى الديار المقدسة، وهي مطارات: يزد وزنجان واهواز وساري وكركان وبيرجند وزاهدان وكرمانشاه وبندرعباس وبوشهر ورشت وكرمان، في حين ان المطارات الخمس المتبقية تواصل نقل الحجاج، وهي مطارات: مشهد واصفهان وشيراز وتبريز وهمدان. كما ان رحلات نقل الحجاج ستبدأ خلال الاسبوع الجاري من مطار ارومية.

وتابع: حتى الساعات الاخيرة من يوم أمس (الجمعة) تم تسيير 64 رحلة جوية من مطار الامام الخميني (رض) تم خلالها نقل 15 ألفا و804 من الحجاج وكوادر الخدمة الى الديار المقدسة. وبذلك يكون عدد الرحلات التي تم تسييرها حتى نهاية يوم 26 تموز/يوليو 2019، 245 رحلة جوية نقلت 60 ألفا و303 من الحجاج الايرانيين وكوادر الخدمة الى الديار المقدسة، مبينا ان 156 رحلة جوية توجهت الى مطار المدينة المنورة، و87 رحلة جولة الى مطار جدة.