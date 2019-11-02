استهدفت وحدات من الجيش العربي السوري مواقع انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي ومحيط مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي وأوقعت في صفوفها خسائر بالأفراد والعتاد وذلك ردا على خرقها المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

جرح عدد من العسكريين جراء تفجير أحد الإرهابيين نفسه بحزام ناسف بريف درعا

وذكر مراسل سانا في حماة أن رمايات مدفعية الجيش تركزت على مواقع ومناطق انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة و”كتائب العزة” في محيط مورك وكفرزيتا واللطامنة والجبين وحصرايا بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي وأسفرت عن تدمير تحصينات وآليات للإرهابيين وإيقاع عدد منهم بين قتيل ومصاب.

وبين المراسل أن مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة اعتدت من مواقع انتشارها في شير مغار في جبل شحشبو على المناطق الآمنة والنقاط العسكرية في المنطقة وردت عليها وحدة من الجيش بالأسلحة المناسبة وأوقعت في صفوفها قتلى ومصابين.

من جانب آخر أصيب عدد من العسكريين بجروح جراء تفجير أحد الإرهابيين نفسه بحزام ناسف خلال قيام وحدة من الجيش العربي السوري باقتحام وكر للإرهابيين بريف درعا.

وذكر مراسل سانا في درعا أن إرهابياً فجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام وحدة من الجيش وكراً للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا الشمالي ما أدى إلى جرح عدد من العسكريين تم نقلهم إلى مشفى الصنمين لتلقي العلاج اللازم.