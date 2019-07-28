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رقم الخبر: 259548 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 17:53 الاقسام: عربيات  
بعد محاكمة جائرة.. سلطات البحرين تعدم الشابَين العرب والملالي

بعد محاكمة جائرة.. سلطات البحرين تعدم الشابَين العرب والملالي

ضرب النظام البحريني بعرض الحائط كل المناشدات الدولية، ونفذ فجر السبت حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق الشابين المعارضين علي العرب (25 سنة) وأحمد الملالي (24 سنة)، وذلك بعد مصادقة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وإصراره على قرار الإعدام.

وعلى الأثر، أعلنت جمعية الوفاق البحرينية نبأ استشهاد الشابين "بعد إقدام النظام على إعدامهما عن طريق القتل خارج القانون".

وفي سلسلة تغريدات نشرتها الجمعية على حسابها على موقع "تويتر"، قالت إن إعدام المواطنين علي العرب وأحمد الملالي يأتي بعد إصرار وتوقيع ملك البحرين على الإعدام رغم كل النداءات الدولية والمطالبات بعدم تنفيذ الحكم، لكونهما أُجبرا على تقديم اعترافات تحت التعذيب.

وأضافت "الوفاق" في تغريدة أخرى أن النظام الحاكم في البحرين رفض تسليم جثمانَي الشهيدين لذويهم، وحدد مقبرة معينة لدفنهم فيها، كما سيمنع البحرينيين من حضور مراسم الدفن.

وكانت المنظمات الدولية، وأبرزها منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كـ"هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية قد طالبت السلطات البحرينية بوقف الإعدام بحق شابين إثر محاكمة جماعية جائرة بعد إجبارهما على تقديم اعترافات تحت التعذيب.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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