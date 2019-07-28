إيران تعتمد 4 آليات لتمويل عجز الموازنة العامة أقر المجلس الأعلى الایراني للتنسيق الاقتصادي بین رؤساء السلطات الثلاث، المقترحات المقدمة لتمويل عجز الموازنة المالية العامة الجارية التي تنتهي 20 مارس/ آذار 2020.