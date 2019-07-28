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رقم الخبر: 259547 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
إيران تعتمد 4 آليات لتمويل عجز الموازنة العامة

إيران تعتمد 4 آليات لتمويل عجز الموازنة العامة

أقر المجلس الأعلى الایراني للتنسيق الاقتصادي بین رؤساء السلطات الثلاث، المقترحات المقدمة لتمويل عجز الموازنة المالية العامة الجارية التي تنتهي 20 مارس/ آذار 2020.

واقترحت الحكومة الايرانية 4 آليات لتمويل العجز بـ765 تريليون ريال (الدولار = 42 ألف ريال)، وهي عبر:

- بيع وإنشاء أصول مالية عبر وزارة الاقتصاد (100 تريليون ريال).

- إستخدام 50 بالمئة من رصيد احتياطي النقد الأجنبي والذي يضم فائض الموازنة فقط (45 تريليون ريال).

- بيع صكوك إسلامية فائضة بالموازنة العامة الجارية (380 تريليون ريال).

- سحب مبلغ 450 تريليون ريال من رصيد الصندوق الوطني للتنمية (يضم احتياطي النقد الأجنبي العام).

 

 
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