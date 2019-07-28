أعلنت الرابطة العالمية للصلب عن إنتاج قدره 12 مليوناً و780 ألف طن من سبائك الصلب في النصف الأول من عام 2019، مما يمثل زيادة بنسبة 6ر5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

بناء على البيانات الإحصائية الصادرة عن الرابطة العالمية للصلب، وصل إنتاج قضبان الصلب في يونيو إلى مليوني و165 ألف طن بزيادة قدرها 1ر6 في المائة مقارنة بنفس الشهر في عام 2018، ويكشف عن وضع أفضل من حيث نمو الإنتاج مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام 2019.

كما زاد إنتاج الحديد الإسفنجي في إيران في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 2ر15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018؛ بالإضافة إلى ذلك، زاد إنتاج الحديد الإسفنجي في يونيو بنسبة 3ر16% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، والذي واصل ترتيب الحديد الإسفنجي أدائه المتنامي في فترة الدراسة وأظهر ظروفاً أفضل.

وإستناداً إلى إحصائيات رابطة الصلب العالمية في أكثر من 60 دولة، فقد أنتجت 924 مليون طن من سبائك الصلب في النصف الأول من عام 2019 بزيادة 9ر4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وفي يونيو، أنتجت شركات صناعة الصلب أكثر من 2ر159 مليون طن من سبائك الصلب، بزيادة 8ر4 في المائة لنفس الشهر من العام الماضي، وأقل قليلاً من نمو ستة أشهر.

وزادت الصين، التي سجلت زيادة في الإنتاج بنسبة 9ر9% في النصف الأول من هذا العام (2019) مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 10% في يونيو مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

وأنتجت إيران حوالي 25 مليون طن من الصلب الوسيط (الخام) العام الماضي، مما زاد من طاقتها إلى 35 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية المتوقعة في 2026 إلى 55 مليون طن.