وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، ان المحطات الحرارية تستحوذ على 2ر80 بالمئة من طاقة توليد المحطات في ايران. وأضافت: أما المحطات غير الحرارية، فتشمل 8ر14 بالمئة كهرومائية، ووحدات الطاقة المتجددة 9ر0 بالمئة، والمحطات النووية 5ر0 بالمئة، ووحدات الديزل 8ر1 بالمئة.

وتعتبر الوحدات الكهروغازية والبخارية وذات الدورة المركبة، بطاقة تتخطى 25 ميغاواطاً، محطات حرارية في البلاد.