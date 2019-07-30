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رقم الخبر: 259545 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 17:42 الاقسام: اقتصاد  
إيران بالمرتبة التاسعة عالمياً في توليد الكهرباء عبر المحطات الحرارية

إيران بالمرتبة التاسعة عالمياً في توليد الكهرباء عبر المحطات الحرارية

أعلنت وزارة الطاقة أن ايران تتبوأ المرتبة التاسعة عالمياً بتوليد الكهرباء عبر المحطات الكهروحرارية بطاقة 65 غيغاواطاً.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، ان المحطات الحرارية تستحوذ على 2ر80 بالمئة من طاقة توليد المحطات في ايران. وأضافت: أما المحطات غير الحرارية، فتشمل 8ر14 بالمئة كهرومائية، ووحدات الطاقة المتجددة 9ر0 بالمئة، والمحطات النووية 5ر0 بالمئة، ووحدات الديزل 8ر1 بالمئة.

وتعتبر الوحدات الكهروغازية والبخارية وذات الدورة المركبة، بطاقة تتخطى 25 ميغاواطاً، محطات حرارية في البلاد.

 

 
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