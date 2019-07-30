سجلت بورصة السلع الإيرانية، في الأسبوع المنتهي بـ 5 يوليو/ تموز 2019، صفقات بيع 258 ألفاً و145 طناً من السلع بقيمة أكثر من 309 ملايين دولار.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 44 ألفاً و253 طناً من السلع بقيمة 61 مليون دولار، شملت 41 ألفاً و402 طن من الصلب، و940 طناً من النحاس، و780 طناً من الألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و120 طناً من الموليبدن المكثف.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 212 ألفاً و485 طناً بقيمة 246 مليون دولار، شملت 55 ألف طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و50 ألفاً و675 طناً من القير، و45 ألفاً و776 طناً من المواد البوليمرية، و24 ألفاً و860 طناً من المواد الكيميائية، و2900 طن من الكبريت، و2894 طناً من عوازل الرطوبة، و30 ألفاً و500 طن من مادة اللوب كات (مادة أولية في إنتاج زيوت المحركات).

وفي بورصة المحاصيل الزراعية، عقدت صفقات بيع 15 كغم من الزعفران.

كما تم عقد صفقات بيع 1406 أطنان من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.