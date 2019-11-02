  • السبت ٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 02, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 259541 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 17:50 الاقسام: محليات  
مصدر ايراني: الإختبارات الصاروخية أمر طبيعي في نطاق الحاجة الدفاعية
وليست ضد أي دولة

مصدر ايراني: الإختبارات الصاروخية أمر طبيعي في نطاق الحاجة الدفاعية

إعتبر مصدر مطلّع في الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، الاختبارات الصاروخية أمراً طبيعيا في نطاق الحاجة الدفاعية وتتم عند الضرورة.

وقال المصدر في تصريح له السبت، ان القدرات الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية دفاعية تماما وليست ضد أي دولة وهي فقط للرد على الاعتداءات المحتملة على سيادة أراضي البلاد.

وأكد قائلاً: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وللدفاع عن نفسها ليست بحاجة الى موافقة أي قوة في العالم وتعتبر الدفاع مسؤولية ذاتية للدولة والقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 11/3022 sec