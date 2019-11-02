إعتبر مصدر مطلّع في الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، الاختبارات الصاروخية أمراً طبيعيا في نطاق الحاجة الدفاعية وتتم عند الضرورة.

وقال المصدر في تصريح له السبت، ان القدرات الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية دفاعية تماما وليست ضد أي دولة وهي فقط للرد على الاعتداءات المحتملة على سيادة أراضي البلاد.

وأكد قائلاً: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وللدفاع عن نفسها ليست بحاجة الى موافقة أي قوة في العالم وتعتبر الدفاع مسؤولية ذاتية للدولة والقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.