وصف وزير الجهاد الزراعي الايراني، محمود حجتي، العلاقات بين ايران والصين جيدة في كافة المجالات؛ مضيفاً: ان التعاون الزراعي والاقتصادي بين البلدين آخذ بالإضطراد.

تصريحات حجتي هذه جاءت اليوم السبت، في حوار مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، من بكين حول زيارته الأخيرة الى كل من الصين ومنغوليا.

ولفت حجتى الى مباحثاته خلال زيارة الصين؛ مؤكداً ان كبار المسؤولين الصينيين أعربوا خلال المباحثات المشتركة عن إرادتهم الحازمة في تنمية العلاقات وتعميق التعاون أكثر فأكثر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. وتابع: ان البلدين ايران والصين لديهما آفاق مستقبلية واضحة، وينطلقان من أسس رصينة للتعاون الثنائي في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك.

وحول مباحثاته مع وزير الزراعة الصيني، أوضح حجتي انه تقرر خلال هذه المباحثات أن يتم متابعة قضايا التعاون الزراعي بين طهران وبكين في إطار فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن كلا البلدين؛ متطلعاً الى تحقيق النتائج المنشودة في هذا السياق.

كما تطرق حجتي الى زيارته الأخيرة لمنغوليا؛ مصرحاً انه بحث مع المسؤولين في هذا البلد مختلف القضايا ذات العلاقة بالتعاون الزراعي ولا سيما مشاكل التجار الايرانيين في مجالي تصدير واستيراد منتجات الثروة الحيوانية والزراعية.