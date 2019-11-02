وأشار حشمت الله فلاحت بیشه في مقابلة مع وکالة «إسنا» إلى تحركات بعض دول المنطقة، مثل السعودية، للتعامل الدبلوماسي مع إيران، قائلا: يجب التحرك نحو الحد من التوترات.

وأوضح أن بعض دول المنطقة، مثل السعودية، وخاصة الإمارات، تتخذ اليوم مواقف مختلفة عن الماضي، بما يشير إلى إعطاء الضوء الأخضر لإزالة التوتر في المنطقة. توصلت هذه الدول إلى أن انعدام الأمن في المنطقة سیکون أکبر ضربة لهم ولا یصب لصالحهم. بطبیعة الحال، بعد إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، يبدو أن هذه الدول واجهت داعمها العسكري مهزومًا، کما دعا الرئیس الأمریکي دونالد ترامب الجميع إلى تکریس الأمن في المنطقة. ولحد الآن، كانت الولايات المتحدة تبتز بشکل غير رسمي من بلدان المنطقة تحت مسمی إقرار الأمن، لكنها فشلت في تنفیذ إلتزاماتها.

وخلص فلاحت بیشة إلى أنه ونظرًا لأن الدول العربية قد أقدمت إلى حد ما إلى نوع من إزالة التوتر فيجب على إيران أيضًا الترحیب بإزالة التوتر مع جيرانها. بطبیعة الحال، يتم اتخاذ بعض المواقف، ولكن بشكل عام، فإن الظروف تسير نحو إزالة التوترات وتشير المواقف الإماراتية بوضوح إلی الابتعاد عن التوتر حيث کانت تعتقد السعودية قبل إسقاط الطائرة المسیّرة أنه لا ينبغي الإتفاق مع إيران کما تطرق البعض إلى ملف الهجوم على إيران لکننا وبعد إسقاط الطائرة شهدنا العودة عن مواقفهم السابقة.