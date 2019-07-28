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رقم الخبر: 259538 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 17:36 الاقسام: اقتصاد  
شركة النفط الوطنية تعرض الخام الثقيل ببورصة محلية

شركة النفط الوطنية تعرض الخام الثقيل ببورصة محلية

تعتزم شركة النفط الوطنية، الثلاثاء المقبل، طرح مليوني برميل من الخام الثقيل، ببورصة الطاقة المحلية وهو الطرح الخامس منذ 21 مارس/ آذار 2019.

وأفادت الشركة، في بيان اليوم السبت، ان السعر الأساس المحدد للطرح يبلغ 81ر58 دولار للبرميل.

يذكر أنه وبغية إنفاذ سياسات الاقتصاد المقاوم وتنويع مصادر بيع النفط الايراني والإفادة من طاقات القطاع الخاص، عمدت شركة النفط الوطنية لعمليات طرح الخامين الثقيل والخفيف ببورصة الطاقة المحلية.

 
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