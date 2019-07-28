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رقم الخبر: 259537 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 17:35 الاقسام: اقتصاد  
السفير الماليزي يعلن إستعداد بلاده للإستثمار في محافظة ألبرز

السفير الماليزي يعلن إستعداد بلاده للإستثمار في محافظة ألبرز

أعلن السفير الماليزي لدى إيران عن استعداد بلاده للمشاركة والاستثمار في مجال المعدات الطبية بمحافظة ألبرز (غرب العاصمة طهران)، بما في ذلك معدات التحاليل المختبرية السريعة.

وقال داتو رستم يحيى، في اجتماع مع مجلس إدارة غرفة ألبرز التجارية وبعد تفقده معرض القدرات الإنتاجية والصناعية والخدمية في هذه المؤسسة: خلال زيارتي للمعرض اطلعت على الإمكانات والمرافق الصناعية وإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة في المحافظة. وأضاف: عندما رأيت مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية في المعرض، خلصت إلى أن هناك منصة لاستثمار القطاع الخاص الماليزي في هذه المحافظة. وتابع: بالنظر إلى توفر الأرضيات اللازمة لجذب الاستثمار في محافظة ألبرز، يمكننا إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع القطاع الخاص في ألبرز في صناعات الأغذية والبناء والتشييد.

وقال السفير الماليزي لدى إيران: تتمتع محافظة ألبرز، بالإضافة إلى الطبيعة الجميلة، بمزايا خاصة مثل القرب من العاصمة وسهولة المواصلات والمرافق الواسعة في مجال تخزين المواد الخام وصيانتها، وبالتالي فان هذه المنشآت تشكل أساساً جيداً لاستقطاب الاستثمارات.

 

 
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