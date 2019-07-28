قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في طهران، "اوغوجي دنيلز": "إننا نتابع الحظر المفروض في مجالات الدواء والغذاء وغيرهما عبر التعاون مع مختلف المنظمات الأممية كالصحة والغذاء العالميين، مشیرة الى الحظر الأحادي الاميركي ضد ايران.

وأشارت دنيلز خلال لقائها رئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى الاسلامي في ايران كاظم جلالي الى الحظر الاحادي الاميركي ضد ايران، وأكدت في ذات الوقت على حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال، وأوضحت: "إننا نتابع الحظر المفروض في مجالات الدواء والغذاء وغيرهما عبر التعاون مع مختلف المنظمات الأممية كالصحة والغذاء العالميين.

وأشادت خلال اللقاء، بتعاون الحكومة الايرانية مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات ووصفته بالطيب للغاية، وأضافت: "لقد أبلغنا البلدان الأخرى بالخطاب الجيد والتعاطي الرفيع مع هذا البلد".

وأكد رئيس مركز الابحاث في مجلس الشورى الاسلامي في ايران "كاظم جلالي" على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بأداء دور أكثر حزماً في مواجهة النزعة الأحادية لاميركا.

وقال جلالي: على الأمم المتحدة أن تقوم باتخاذ خطوات أكثر فاعلية في مواجهة الحظر الاميركي الأحادي ضد ايران في المجالات الإنسانية كالغذاء والدواء وقطاع الصناعة الجوية.

وأشار الى جهود ايران الجادة في مكافحة المخدرات، موضحاً: أن ايران تحتاج الى المزيد من المساعدات والارادة الجادة من قبل المجتمع الدولي بسبب الكلفة الباهضة التي تتحملها البلاد في هذا المجال.