* ترامب وجونسون يبحثان التنسيق بينهما والتوتر مع ايران * إجتماع صهيوني – اميركي سري لمناقشة ما يوصف بالتهديدات الايرانية * 8ر3 مليار دولار مساعدات اميركية سنوية لاسرائيل، وتبادل المعلومات الإستخبارية بينهما * وزير الخارجية الالماني يعلن ان بلاده لن تشارك في استراتيجية (اقصى الضغوط) الاميركية ضد ايران

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من مخاطر مرتفعة لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة في منطقة الخليج الفارسي بسبب الخطوات المعادية لإيران، داعيا إلى تطبيع الوضع عبر مفهوم الأمن الجماعي.

ففي كلمة ألقاها الجمعة، في إجتماع لمجلس وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، في ريو دي جانيرو البرازيلية قال لافروف: "تثير الأوضاع حول إيران قلقاً بالغاً، وندعو زملاءنا الإيرانيين إلى إبداء الصمود والتطبيق الصادق لمعاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية وإتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي له".

وأشار لافروف إلى أنه "من غير المجدي مطالبة إيران بتطبيق كل إلتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بصورة أحادية الجانب"، مضيفا: "نسعى إلى أن يفهم شركاؤنا الأوروبيون مسؤوليتهم عن الحفاظ على الصفقة النووية ويوفوا بتعهداتهم".

وتابع لافروف: "أدت الخطوات المعادية لإيران إلى زعزعة حادة للإستقرار في منطقة الخليج (الفارسي)، وتطورات الأحداث إقتربت من خط محفوف بمخاطر مرتفعة لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق".

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة منع تحقق مثل هذا السيناريو، مبينا: "ندعو إلى تطبيع الأوضاع في هذه المنطقة بأسرع وقت ممكن مع إنشاء نظام أمن جماعي وتعاون هناك".

وأوضح قائلاً: "ولهذا الهدف، سنقوم بدفع نشط لمفهوم ضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج (الفارسي)، ونص هذه المبادرة تم توزيعه بين الزملاء، ونتوقع دعمها من قبل الشركاء في بريكست".

وفي سياق متصل بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب التوتر الأخير مع إيران.

وتطرق الجانبان في إتصالهما الهاتفي الى الوضع في منطقة الخليج الفارسي وكيفية التنسيق بينهما بهذا الخصوص ورفع مستوى التعاون بين الجانبين.

وذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا في بيان الجمعة، أن جونسون وترامب بحثا التوتر الأخير مع إيران وحاجة البلدين للعمل معا في القضية.

ونقل البيان عن الزعيمين قولهما إنهما سيلتقيان في قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا في آب/أغسطس المقبل.

الى ذلك قال ترامب: إن جونسون سيكون "ممتازاً" في منصبه، وإنه بدأ محادثات تجاريةً مع المملكة المتحدة.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنّ بلاده لن تشارك في استراتيجية "أقصى الضغوط" الأميركية ضد إيران.

ماس أوضح أن برلين ستتخذ قراراً بشأن مشاركتها في مهمّة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين مضيق هرمز فور حصولها على مزيد من الإيضاح حول طبيعة هذه المهمّة، كما شدّد على أن أي تحرك بشأن مضيق هرمز يجب أن يكون له طابع أوروبي.

وكشفت قناة عبرية النقاب عن لقاء أمريكي إسرائيلي سري لمناقشة التهديدات الإيرانية.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء الجمعة، أن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، رون ديرمر، التقى الأسبوع الماضي، في ولاية ألاسكا الأمريكية، بمسؤولين أمريكيين، لمناقشة العلاقات الأمنية الاستراتيجية بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بشأن إيران.

ونقلت القناة العبرية على لسان مسؤولين إسرائيليين إنها لم تكن رحلة عادية إلى إحدى الولايات الأمريكية، كما يفعل ديرمر في كثير من الأحيان، بل كانت زيارة مهمة ودراماتيكية، تم خلالها مناقشة التعاون بين (إسرائيل) والولايات المتحدة بشأن القضية الإيرانية.

وأفادت القناة العبرية بأن العلاقة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وطيدة جدا، حيث تبلغ قيمة المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل 3.8 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.

وعزت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني السبب الحقيقي وراء زيارة ديرمر الأخيرة لولاية ألاسكا، العمل على زيادة التعاون الأمني مع الطرف الأمريكي.

وزعمت القناة أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى، الأربعاء الماضي، من نوع "شهاب 3"، الذي يصل إلى مسافة 1000 كيلومتر.