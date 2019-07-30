وفي كلمته الجمعة خلال اجتماع مجلس الامن الدولي المنعقد حول افغانستان قال: إننا نرى بأن قناة التعاون الأهم بشأن أفغانستان هي إجراء المشاورات الثلاثية على مستوى المندوبين الخاصين لروسيا واميركا والصين الذين اجتمعوا في واشنطن اذار/مارس وفي موسكو نيسان /ابريل وفي بكين حزيران /يونيو الماضي.

وقال سوفرانكوف: إننا نرحب بانضمام باكستان لمشاورات الترويكا في بكين كما نعتقد بان ايران يمكنها ان تؤدي دورا بناء في هذه المفاوضات.

وأوضح قائلاً: انه على العموم فإن مشاركة الجهات المعنية الرئيسية في المنطقة في هذا الإطار تؤثر إيجابيا على مسيرة إتخاذ القرار حول إعادة البناء والإعمار بعد الحرب، لأن العلاقات والتعاون المناسب من قبل الجيران فقط يمكنه المساعدة بالحل الفوري لقضايا أفغانستان الراهنة.