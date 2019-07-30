لم تعر روسيا أية اهمية لتهديدات أمريكا المتواصلة بحق الحكومة الفنزويلية، إذ التقى وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز والسفير الروسي في كاراكاس، فلاديمير زايمسكي، لتعزيز وتوطيد التعاون التقني العسكري بين البلدين.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" على نسختها الإسبانية فقالت القوات المسلحة الوطنية البوليفارية على تويتر "من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية فنزويلا البوليفارية والاتحاد الروسي، عقد الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز اجتماعًا مهمًا مع السفير فلاديمير زيمسكي، لتعزيز التعاون التقني العسكري".

وأكدت الحكومة الروسية مرارًا وتكرارًا أنها لا تتعلق بالوجود العسكري في كاراكاس، ولكنها جزء من الوفاء بعقود الخدمة المتفق عليها بين البلدين.

وتقدم روسيا جنودا لتدريب الفنزويليين على طائرات الهليكوبتر Mi-17V-5 وMi-35M وMi-26T، بموجب عقد من شركة Rosoboronexport والشركة الفنزويلية للصناعات العسكرية.

ويمكن استخدام طائرات الهليكوبتر الروسية المزودة إلى فنزويلا في عمليات التهريب وكذلك لإنقاذ أو إجلاء أو تسليم الشحنات الإنسانية إلى المناطق النائية من البلاد.

ويستند التعاون التقني العسكري بين فنزويلا وروسيا إلى اتفاق حكومي دولي تم توقيعه في مايو 2001، أثناء زيارة الرئيس السابق هوجو تشافيز إلى موسكو (1998-2013).

وكانت قد صعَّدت الولايات المتحدة انتقاداتها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أُعيد انتخابه العام الماضي، داعية الى إقامة حكومة جديدة في فنزويلا.

كما كان قد لوح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللجوء إلى الخيار العسكري في فنزويلا في وقت سابق هذا العام، حيث قال أن: «العمل العسكري وارد، هذا ما ستفعله الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة».

وتمر فنزويلا بأزمة اقتصادية خانقة بسبب سياسات أمريكا ضدها تلتها تعقيدات سياسية ودستورية، ويواجه الرئيس نيكولاس مادورو منذ أكثر من أربعة أشهر مظاهرات مناهضة له تطالب باستقالته.

وتصل ديون فنزويلا إلى نحو مئة مليار دولار، وتعاني من نقص كبير في السيولة، ويخشى من أن تصل إلى مرحلة العجز عن سداد ديونها.