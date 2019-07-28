أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل 12 مسلحا من حركة طالبان، خلال غارات جوية نفذتها السلطات الأفغانية في إقليمي قندهار وزابل.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، عن المصادر العسكرية قولها إنه تم تنفيذ غارة جوية فى مقاطعة شورباك فى إقليم قندهار، أسفرت عن مقتل 11 مسلحا، فيما تم تنفيذ غارة أخرى فى مقاطعة شاه جوى بإقليم زابل أسفرت عن مقتل أحد مسلحى الحركة. يشار إلى أن الوضع فى إقليم قندهار تدهور خلال الأشهر الأخيرة.

حيث تنشط عناصر حركة طالبان فى بعض المقاطعات بالإقليم، وعادة ما يتم تنفيذ هجمات إرهابية هناك، فيما تقوم الحكومة الأفغانية بعمليات لمكافحة الإرهاب في الإقليم.