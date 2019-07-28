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رقم الخبر: 259527 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 16:34 الاقسام: الوسائط المتعددة  
تشييع حاشد في غزة للشهيد القرا الذي قضى خلال مشاركته في مسيرات العودة

تشييع حاشد في غزة للشهيد القرا الذي قضى خلال مشاركته في مسيرات العودة

شيعت جماهير غفيرة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جثمان الشهيد الشاب أحمد محمد عبد الله القرا الذي استشهد أمس الجمعة برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته في جمعة "لاجئي لبنان".
تشييع حاشد في غزة للشهيد القرا الذي قضى خلال مشاركته في مسيرات العودة
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