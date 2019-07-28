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|رقم الخبر: 259527
|تاريخ النشر: تموز 27, 2019
|الوقت: 16:34
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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تشييع حاشد في غزة للشهيد القرا الذي قضى خلال مشاركته في مسيرات العودة
شيعت جماهير غفيرة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جثمان الشهيد الشاب أحمد محمد عبد الله القرا الذي استشهد أمس الجمعة برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته في جمعة "لاجئي لبنان".
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