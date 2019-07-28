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رقم الخبر: 259526 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 16:34 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي بمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم

مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي بمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي في موكب تأبين بقصر قرطاج بحضور الرئيس المؤقت محمد الناصر ولفيف من كبار رجال الدولة.
مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي بمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم
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