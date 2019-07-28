مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي بمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي في موكب تأبين بقصر قرطاج بحضور الرئيس المؤقت محمد الناصر ولفيف من كبار رجال الدولة.