تمكن منتخب ايران من انهاء المباراة لصالحه بنتيجة 79-74 نقطة، وسيواجه نظيره الدنماركي مساء اليوم السبت الى أن يلاقي البرتغالي غدا الاحد وذلك في اطار بطولة دولية ودية التي تستضيفها البرتغال.

ويقيم منتخب ايران 3 معسكرات تحضيرية في البرتغال وروسيا واليونان استعدادا لمونديال السلة الذي ينطلق في اغسطس /آب في الصين.