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|رقم الخبر: 259523
|تاريخ النشر: تموز 27, 2019
|الوقت: 17:15
|الاقسام: رياضة
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ايران تهزم سلوفاكيا وديا بكرة السلة
تفوق منتخب ايران لكرة السلة على نظيره السلوفاكي وذلك في اطار تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم 2019.
تمكن منتخب ايران من انهاء المباراة لصالحه بنتيجة 79-74 نقطة، وسيواجه نظيره الدنماركي مساء اليوم السبت الى أن يلاقي البرتغالي غدا الاحد وذلك في اطار بطولة دولية ودية التي تستضيفها البرتغال.
ويقيم منتخب ايران 3 معسكرات تحضيرية في البرتغال وروسيا واليونان استعدادا لمونديال السلة الذي ينطلق في اغسطس /آب في الصين.
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