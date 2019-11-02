في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من دول العالم، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، من موجات الحرارة المرتفعة في هذا الصيف، يتكدس السكان بجنوب أفريقيا أمام المدافئ في ظل موجة من الطقس شديد البرودة وتساقط الثلوج في البلاد.

وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية، فإن سقوط الثلوج على بلدة ساذرلاند، وهي بلدة صغيرة في محافظة كيب الشمالية، استمر طوال الليل، وهو ما جعل الثلوج تغطي المنطقة نهاية الأسبوع، وقالت أنيت فنتر، خبيرة أرصاد جوية، إن هناك ثلوجا بسمك لا يقل عن 20 سنتيمترا وسط درجات حرارة شديدة البرودة، مضيفة (الثلوج في كل مكان)، إلا أن فنتر أوضحت أن الثلوج ليست بذات الكثافة التي كان عليها الحال خلال السنوات القليلة الماضية، عندما كان السائحون يَعلقون أحيانا بسبب انزلاق الطرق وصعوبة السير في ظل تراكم الجليد عليها.

وفي المقابل، تواصل درجات الحرارة المرتفعة صعودها في أوروبا الغربية التي تشهد موجة حر جديدة دفعت بعض الحكومات إلى إطلاق تحذيرات، حيث يمكن أن تتخطى درجات الحرارة آخر مستوى قياسي سجّلته في عام 1944.