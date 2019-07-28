في يوم 22 كانون ثاني/يناير من العام 2006 سجل النجم العالمي كوبي براينت أسطورة فريق لوس أنجلوس ليكرز 81 نقطة كاملة في سلة تورنتو رابترز ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

وسجل براينت 26 نقطة في الشوط الأول و55 في الثاني، ونجح في 28 من محاولاته الـ46، وفي سبع رميات ثلاثية من 13 محاولة، وفي 18 من 20 رمية حرة.

هذه النقاط الـ 81 المسجلة في سلة رابترز هي أعلى رصيد نقطي لكوبي في مباراة واحدة ، وثاني أعلى رصيد من النقاط للاعب في مباراة واحدة في تاريخ الـ”NBA” ، بعد الـ100 نقطة التي سجلها ويلت تشامبرلين.

وفيما يلي بالصورة أسفل نستعرض أعلى النقاط التي حققها كوبي براينت ضد جميع فرق الدوري :