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رقم الخبر: 259518 تاريخ النشر: تموز 27, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: رياضة  
عقد مدى الحياة من برشلونة لليونيل ميسي

عقد مدى الحياة من برشلونة لليونيل ميسي

يدرس نادي برشلونة تقديم عقد جديد لأسطورته ليونيل ميسي لتجهيز عملية إنهاء مسيرته داخل النادي الكاتالوني.

ويملك النجم الأرجنتيني عقداً حتى عام 2021 مع فريق ملعب الكامب نو وليس هناك أي عجلة من الجانبين للحديث حول تمديد العقد في الوقت الحالي ولن يحدث ذلك إلا قبل 12 شهراً من نهايته.

وعلى الرغم من ذلك وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي يتجهز لتقديم عرض للاعب صاحب الـ30 عاماً للتأكد من أنه سيمضي بقية مسيرته مع النادي.

وسيعمل ممثلي نجم كرة القدم العالمية على التأكد من أن العقد الجديد سوف يمتد حتى عام 2023، وربما يُفكر النادي في ترك المسألة لميسي نفسه لتحديد مسألة حتى أي عام يريد أن يُجدد.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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