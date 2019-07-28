فشل الفرنسي فرانكي زاباتا، الذي يعرف ب(الرجل الطائر)، في اجتياز بحر المانش إثر سقوطه في المياه، وكان زاباتا أقلع بالقرب من شاطئ في سانجات (شمال غرب فرنسا) واقفا على لوح طائر «فلاي بورد».

وقالت مصادر إن زاباتا سقط في المياه قرب مركب كان سيتزود على متنه بالوقود لإكمال رحلته، وكان بكامل وعيه لدى انتشاله من المياه، ولإنجاز عملية العبور التي تمتد على 35 كيلومترا بعد 110 سنوات على إنجاز لويس بليريو أول طيار يجتاز هذه القناة، كان ينبغي على فرانكي زاباتا أن يزود لوحه الطائر بالكيروسين على بعد 18 كيلومترا من الشواطئ الفرنسية.